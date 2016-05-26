Киев, 26 мая, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак готов встретиться с представителями миссии ООН, которая приостановила свой визит на Украину из-за нарушений Киевом своих обязательств, и дать разъяснения. Об этом он заявил прессе 26 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент мира

Напомним, что делегацию ООН не допустили в места, где, по ее подозрению, работники Службы безопасности Украины могут незаконно удерживать людей.

«Я лично подписывал документ, которым позволял посещать учреждения содержания лиц, находящихся под стражей в учреждениях службы безопасности, то есть в следственном изоляторе. Но это не значит, что иностранные наблюдатели должны заходить в районные подразделения СБУ в зоне АТО», — сказал Грицак.

«У нас не содержатся люди в районных подразделениях. Зато там работают районные сотрудники, там стоит аппаратура засекречивания, оружие, документальные материалы», — добавил глава спецслужбы.