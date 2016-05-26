Бангкок, 26 мая, 2016, 20:37 — ИА Регнум. В Таиланде перевернулась моторная лодка с иностранными туристами. Как передает ТАСС, в результате инцидента погибли двое туристов, еще пятеро пропали без вести.

По предварительным данным, лодка опрокинулась из-за сильного волнения на море у острова Самуи.

Известно, что в момент ЧП в моторной лодке находились 36 человек. Из воды местными рыбаками были спасены 28 человек, семеро из них получили тяжелые травмы.

Есть ли среди пострадавших граждане РФ — пока неизвестно.