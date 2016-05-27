Ставрополь, 27 мая, 2016, 07:00 — ИА Регнум.



Кубань. 1783

В Ставропольском крае 27 мая состоится сдача единого госэкзамена по географии и литературе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минобразования региона.

Эти предметы сдаются по выбору. В Ставропольском крае на них подали заявления 1774 человека. Так, 1034 участника сдадут ЕГЭ по литературе. Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, и включает в себя 17 заданий. На ее выполнение дается 3 часа 55 минут (325 минут).

Географию сдадут 740 участников. Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих 34 задания. На ее выполнение участникам отводится 3 часа (180 минут).

Для каждого вида экзаменов выделено 14 пунктов сдачи. Минимальный балл на ЕГЭ по литературе составляет 32 балла, по географии — 37 баллов. Результаты экзаменов станут известны 8 июня.

Отметим, что на Ставрополье основной период сдачи ЕГЭ-2016 проходит с 27 мая по 30 июня. Всего в регионе на сдачу экзаменов зарегистрировано более 12,5 тысяч человек по 14 общеобразовательным предметам. Из них более 11,5 тысяч выпускники текущего года.

Для сдачи экзаменов организована работа 88 пунктов проведения ЕГЭ. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы выпускники сдают по выбору.

Самыми массовыми экзаменами основного этапа ЕГЭ станут русский язык и математика. В Ставропольском крае самый популярный предмет по выбору — обществознание, его намерены сдавать 61% участников. Экзамен по физике выбрали 26% участников ЕГЭ, историю — 29%, биологию — 27%, химию — 17%, английский язык — 10%, информатику и ИКТ — 6%, литературу — 8,6%, географию — 6%.

Контролировать ход экзаменов будут более 1 тысячи региональных общественных наблюдателей. Во всех аудиториях, где проводятся экзамены, будет вестись видеонаблюдение.