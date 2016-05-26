Москва, 26 мая, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Рост цен на нефть носит сезонный характер и вряд ли сможет перерасти в устойчивую тенденцию. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 мая руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, комментируя рост нефтяных цен на фоне увеличения спроса на энергоресурсы на глобальном рынке.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На текущий момент рынок нефти оживился под влиянием роста объемов потребления углеводородов со стороны Индии и Китая, что потенциально уменьшает переизбыток черного золота на мировом рынке. Тем не менее, речь может идти о сезонном спросе, который вряд ли перерастет в тенденцию», — говорит Деев.

В подтверждение этой позиции эксперт привел данные о неуклонном снижении темпов экономического роста Китая, продолжающемся по сей день. «Китай переживает жесткую посадку, и преодолеть затянувшийся кризис удастся не ранее 2018 года. Что касается российской экономики, то, к сожалению, даже восстановление цен до 50 долларов за баррель неспособно решить проблему острого бюджетного дефицита», — констатировал он.

Цена на нефть превысила 50 долларов за баррель впервые с начала 2016 года. Определенный рост спроса на энергоресурсы, который оказался выше показателей 2015 года, отмечен в ряде стран, в том числе Индии, Китае и РФ.