Киев, 26 мая, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Украина осуждает решение Верховного суда Чеченской Республики, который вынес обвинительный приговор участникам националистической организации УНА-УНСО (запрещена в РФ) Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

politnavigator.net Юрий Шухевич, сын гауптштурмфюрера СС Романа Шухевича, основатель и глава УНА-УНСО 1990-1994 гг

«Россия освободила Савченко, но тут же осудила Карпюка и Клыха, — написал он. — Вот и вся российская политика в отношении наших политзаключенных…»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая Верховный суд Чечни вынес приговор двум гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которые обвинялись в участии в боевых действиях в республике в 1990-х годах.

Участников националистической организации УНА-УНСО (запрещена в РФ) приговорили к 22,5 и 20 годам заключения в колонии строгого режима.

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