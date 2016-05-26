Москва, 26 мая, 2016, 20:20 — ИА Регнум. ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11%, в том числе из-за того, что регулятор зафиксировал рост зарплат в первом квартале 2016 года, что могло бы подстегнуть инфляционные процессы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом заявил замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Александр Полонский на заседании с представителями банковского сообщества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Те данные, которыми мы располагаем, наши оценки экспертные говорят о том, что, возможно, была индексация зарплат в некоторых компаниях, нельзя исключать индексации со стороны бюджета. Если доходы перейдут к росту, тогда нормы сбережения, которые остаются высокими, могут снизиться в пользу потребления, что расширит потребительский спрос и даст большее пространство для роста цен», — сказал он, объясняя решение Банка России 29 апреля о сохранении ключевой ставки.

Полонский высказал опасения возможным ростом цен. «Есть риски, что потребительский спрос может оживиться. Это даст простор для роста цен, соответственно, то замедление инфляции, которое мы ожидаем, может оказаться более медленным, чем прогнозировалось ранее», — рассказал он.