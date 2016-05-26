Париж, 26 мая, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Французский спецназ применил слезоточивый газ во время ожесточенных столкновений в центре Парижа, чтобы разогнать толпу демонстрантов, напавшую на фасады магазина. Полиция произвела 16 арестов, сообщает Belfast Telegraph.

web.de Слезоточивый газ

По информации сотрудников полиции, на антиправительственные митинги вышли от 18 до 19 тысяч парижан. Несколько протестующих в масках разбили окна уличных магазинов. Протестующие недовольны трудовой реформой, дающей работодателям больше прав при наймах и увольнениях рабочих и ослабляющей полномочия профсоюзов.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс назвал «неприемлемым доведение страны до застоя»