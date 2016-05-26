В псковской ОЭЗ «Моглино» дали старт строительству двух заводов
Псков, 26 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Под Псковом сегодня, 26 мая, первые резиденты вышли на площадку особой экономической зоны «Моглино». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, первый камень на месте будущего завода стоимостью 252 млн рублей по производству лакокрасочной продукции промышленного назначения заложила финская компания «Нор Маали».
Второй завод — компании «Сибирский гостинец», которая наладит в регионе производство пищевых ингредиентов с объемом инвестиций 300 млн рублей.
Планируется, что оба завода выйдут на проектную мощность в 2017 году.
Здесь же состоялся запуск высоковольтной подстанции мощностью 110 кВ. Отмечалось, что около 25% оборудования для подстанции приобретено в Псковской области.
Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» создается на территории Псковского района Псковской области. Всего на её территории предполагается строительство 40 объектов. Сейчас у ОЭЗ «Моглино» — пять резидентов.