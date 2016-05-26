Псков, 26 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Под Псковом сегодня, 26 мая, первые резиденты вышли на площадку особой экономической зоны «Моглино». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, первый камень на месте будущего завода стоимостью 252 млн рублей по производству лакокрасочной продукции промышленного назначения заложила финская компания «Нор Маали».

Александр Дейнека. На стройке новых цехов. 1926

Второй завод — компании «Сибирский гостинец», которая наладит в регионе производство пищевых ингредиентов с объемом инвестиций 300 млн рублей.

Планируется, что оба завода выйдут на проектную мощность в 2017 году.

Здесь же состоялся запуск высоковольтной подстанции мощностью 110 кВ. Отмечалось, что около 25% оборудования для подстанции приобретено в Псковской области.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» создается на территории Псковского района Псковской области. Всего на её территории предполагается строительство 40 объектов. Сейчас у ОЭЗ «Моглино» — пять резидентов.