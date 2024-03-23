Салехард, 26 мая, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Закон «Об оленеводстве в Ямало-Ненецком автономном округе» принят сегодня депутатами Заксобрания ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного парламента.

etnic.ru Ямалец

Разработка закона началась почти два года назад. В первом чтении поступило более 50 предложений к редакции закона. Были проведены научные и социологические исследования, общественные обсуждения, в том числе с привлечением представителей общин, старейшин из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС), экспертов в области животноводства и северного оленеводства.

Новый окружной закон закладывает основу развития отрасли на несколько десятилетий вперед. Впервые законом закреплены личные оленеводческие хозяйства. Также появилось новое для отрасли понятие, как оленеемкость пастбища. «Это показатель количества оленей, которое может содержаться на оленьем пастбище в течение определенного периода без ущерба для естественного восстановления запасов кормовых ресурсов», — пояснил председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам КМНС Марат Абдрахманов.

Количество поговолья оленей для каждого владельца личного оленеводческого хозяйства и сельхозпредприятий будет определено после результатов специальных научных исследований, которые уже начали вести. Это будет способствовать рациональному использованию оленьих пастбищ.

Было в законопроекте предложено законодательно закрепить термин «чумработница». Эта инициатива прозвучала в нескольких муниципалитетах и предполагает гарантию чумработницам (официально должность — оленевод 3 разряда) в оплате труда в размере прожиточного минимума. Эти женщины налаживают с утра до позднего вечера быт оленеводов.

Предложения относительно гарантий для чумработниц не вошло в окончательную редакцию закона в связи с тем, что в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих такого понятия на сегодня нет. Ямальские депутаты будут вносить предложения по этому вопросу на федеральном уровне.