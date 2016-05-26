Берлин, 26 мая, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле назвал беспочвенными опасения об упразднении бумажных денег в ФРГ, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ru.torange.biz Купюра в 500 евро

Различные интерпретации решения Европейского центрального банка «все достаточно бессмысленны», заявил Шойбле иностранным журналистам.

Ранее ЕЦБ принял решение о снятии с оборота и прекращении печатания купюр достоинством в 500 евро. При этом циркулирующие на рынке «пять сотен» не теряют своей ценности и остаются расчетной единицей. Цель нововведения состоит в повышении эффективности борьбы против террора и с отмыванием денег.