Тамбов, 26 мая, 2016, 19:48 — ИА Регнум. В этом году на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в Тамбовской области будет направлено более 75 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Ростки

Сегодня, 26 мая, в День российского предпринимательства, в Тамбове состоялась XVI областная конференция представителей малого и среднего бизнеса, в которой принял участие первый заместитель главы администрации области Александр Ганов. В своем выступлении он отметил, что руководство региона видит в малом и среднем предпринимательстве опору реального сектора экономики и считает помощь в его укреплении и расширении одним из важнейших направлений своей деятельности.

На мероприятия государственных программ по поддержке этого сегмента экономики с начала их реализации направлено более 1 млрд рублей. Господдержку получили почти 3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, что позволило создать около 4 тыс. новых рабочих мест. В 2016 году в регионе на эти цели будет направлено более 75 млн рублей, помощь получат 400 предпринимателей, что будет способствовать созданию около 300 новых рабочих мест.

В настоящее время в сфере малого и среднего предпринимательства задействована практически пятая часть экономически активного населения области. В регионе функционируют около 9 тыс. малых и средних предприятий, зарегистрировано 23 тыс. индивидуальных предпринимателей. Всего в этом секторе экономики занято более 125 тыс. человек.

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта области составляет 37,3%. По итогам прошлого года оборот составил более 223 млрд рублей, или почти 42% от оборота всех предприятий и организаций области. Предполагается, что в этом году количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и предприятий увеличится до 32 тысяч.

Тамбовские предприниматели получают государственную поддержку в виде субсидирования затрат, связанных с модернизацией производства, представления поручительств перед кредитными организациями. Начинающим предпринимателям предоставляются гранты, поддержку получает и социальное предпринимательство.

В этом году в регионе совместно с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства начнется реализация пилотного проекта по созданию многофункциональных центров, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных услуг субъектам малого и среднего бизнеса, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность. «МФЦ для бизнеса» будут созданы в городах Тамбов, Мичуринск и Котовск.