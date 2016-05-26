Тамбов, 26 мая, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Тамбовская область вошла в десятку медиарейтинга регионов по выполнению майских указов президента РФ в социальной сфере, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Соответствующее исследование за апрель подготовила компания «Медиалогия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Тамбовская область заняла в этом медиарейтинге 7 место, опередив регионы Центрального Черноземья.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов отмечал, что в Тамбовской области эффективно выполняются «майские указы» Владимира Путина. По итогам рабочей поездки в регион он высоко оценил работу руководства области в этом направлении — в частности, выделил работу тамбовского губернатора Александра Никитина за досрочное обеспечение регионом доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Было также отмечено, что в области успешно реализуется программа переселения граждан из аварийного жилого фонда, в отведенные сроки проведена работа по лицензированию управляющих компаний и эффективно исполняется поручение президента по созданию высокотехнологичных рабочих мест.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей порядка 31 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При расчете учитывалось упоминание регионов в контексте «майских указов» Владимира Путина. Данные для рейтингов рассчитаны 25 мая 2016 года.