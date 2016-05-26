Киев, 26 мая, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Украина готова принять заключенных, которые содержатся в Крыму. Об этом, как передают «Украинские Новости», заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

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«Я выражаю свою полную готовность начать активные действия по перемещению лиц с территории, … АР Крым, — говорится в обращении. — Пользуясь случаем, повторно высылаю проект Меморандума о введении ad hoc-механизма перемещения лиц с территории Крыма на материковую часть Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что несмотря на просьбы российской стороны, Украина не торопится забирать своих осужденных граждан из Крыма.

По словам чиновницы, эти люди совершили преступление на территории, которая ранее принадлежала Украине, в тот момент они были гражданами этого государства.

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