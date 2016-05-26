Ереван, 26 мая, 2016, 19:40 — ИА Регнум. 26 мая в Армении на базе учебного центра «Баграмян» министерства обороны Армении завершилась активная фаза тактико-специального совместного учения «Кобальт-2016» подразделений органов внутренних дел (полиции) государств-членов ОДКБ, входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ по теме: «Ведение оперативно-боевых действий и специальных операций группировкой сил и средств ФССН во взаимодействии с воинскими контингентами КСОР», сообщает пресс-служба организации.

пресс-служба полиции Армении Учения «Кобальт-2016»

В ходе второго этапа была проведена специальная операция по уничтожению террористических групп, вооруженной наркогруппировки и освобождение заложников во взаимодействии с воинскими контингентами КСОР.

По замыслу учения утром 26 мая условные незаконные вооруженные формирования (НВФ) совершили нападение на КПП и патруль войск полиции. Несколько групп «боевиков» просочились в населенный условный пункт Аревик. Командование приняло решение выдвинуть в район подразделения ФССН КСОР ОДКБ для проведения разведки, поиска НВФ и блокирования населенного пункта, в который проникли «боевики».

Были привлечены войска полиции Армении, спезназ ГУБОП и ОМОН «Зубр» из России.

Боевики, захватив 4 грузовика повышенной проходимости, выдвинулись к населенному пункту для его деблокирования и помощи своим подельникам по НВФ.

Подразделения ФССН КСОР, задействовав 4 вертолета боевой и транспортной авиации, бронетранспортеры и боевые разведывательно-дозорные машины, провели спецоперацию по отражению нападения боевков и их уничтожению. Вертолеты нанесли удар по НВФ неуправляемыми реактивными снарядами.

После этого, группы спецназа из состава СОБР «Рысь (Россия), ГУБОП полиции Армении, Национальной гвардии Казахстана и МВД Киргизии на бронеавтомобилях «Тигр» блокировали здание, где засели «боевики», захватившие заложников. Над крышей завис транспортный вертолет «МИ-8», из которого по тросу незаметно спустилась группа спецназа т.н. «высотников». Бойцы на специальных устройствах зависли над окнами. Раздались взрывы светошумовых гранат, и по команде одновременно группа захвата влетела на второй и третий этажи, обезвредив и частично «уничтожив» террористов.

Здание было обследовано саперами со служебными собаками, к работе приступили эксперты-криминалисты и оперативно-следственная группа, захваченных «террористов» оперативно увезли в автозаке. Вспыхнувший пожар оперативно потушили подразделения МЧС.

В активной фазе учения приняли участие генсек ОДКБ Николай Бордюжа, начальник полиции Армении Владимир Гаспарян, министр обороны Армении, председатель Совета министров обороны ОДКБ Сейран Оганян, заместители министров внутренних дел государств — членов ОДКБ, представители Антитеррористического центра СНГ и Региональной антитеррористической структуры.

Важность этого учения заключается в том, что оно впервые проводилось в таком составе в Кавказском регионе коллективной безопасности на территории Республики Армения и носит антитеррористическую направленность.

Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, подводя итоги учения, дал высокую оценку деятельности формированиям сил специального назначения, подчеркнув, что «спецназ получил хорошую практику взаимодействия с войсковыми подразделениями при проведении специальной операции по обезвреживанию и уничтожению террористических групп».

2016 год по решению глав государств — членов ОДКБ является годом сосредоточения основных усилий в деятельности ОДКБ на направлениях противодействия терроризму. Одной из важнейших составляющих успешного решения этой задачи является совершенствование и повышение готовности наших Коллективных сил оперативного реагирования к действиям по предназначению, а также повышение боевого потенциала.

Всего было задействовано более 500 человек личного состава спецподразделений и вооруженных сил, более 20 единиц специальной бронетехники, 4 боевых и военно-транспортных вертолета.

Учебные вопросы по учению отрабатывались на оперативном фоне расширения масштабов деятельности международных террористических и экстремистских организаций в регионе коллективной безопасности, с использованием территории условных сопредельных государств.

В учении приняли участие представители спецподразделений органов внутренних дел (полиции), внутренних войск Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Армении.

Вечером 26 мая генсек ОДКБ Николай Бордюжа на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном подвёл итоги учений.