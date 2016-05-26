Исэ, Япония, 26 мая, 2016, 19:38 — ИА Регнум. На проходящем в японском Исэ-Симе саммите страны «Большой семерки» (G7) договорились о совместных усилиях по стимулированию мировой экономической конъюнктуры, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Несмотря на расхождения относительно требования Японии расширить программы госрасходов, лидеры G7 намерены к концу саммита 27 мая заключить «экономическую инициативу».

Ведущие индустриальные страны также проигнорировали просьбы Германии и других стран «европейской четверки» предоставить финансовую помощь беженцам.

На встрече со своими коллегами президент США Барак Обама обратился к теме президентских выборов в США. Он раскритиковал кандидата от республиканцев Дональда Трампа за «незнание мировых дел» и «интерес к быстрым заголовкам». По словам действующего хозяина Белого дома, своими популистскими высказываниями американский миллиардер заставляет «нервничать» страны «G7».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Дональд Трамп набрал минимальное количество голосов, чтобы стать единственным кандидатом Республиканской партии на выборах президента США 8 ноября 2016 года.