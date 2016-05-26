Махачкала, 26 мая, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Верховный суд направил на новое рассмотрение материалы уголовного дела в отношении помощника имама мечети «Тангим» в Махачкале Магомеда Магомедова, передает 26 мая корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, 12 мая родственники Магомедова заявили, что его похитили неизвестные люди в масках в присутствии сотрудников полиции. Позже выяснилось, что помощника имама доставили в ОВД по Советскому району города по подозрению в незаконном хранении оружия и наркотиков. На следующий день Советский районный суд Махачкалы заключил Магомедова под стражу до 22 мая. Суд также постановил продлить меру пресечения до 10 июля 2016 года, если подозреваемому предъявят обвинение. Близкие Магомедова заявили, что дело против него сфабриковано и может быть связано с его деятельностью по защите прав прихожан мечети «Тангим», которых массово задерживают для постановки на учет в правоохранительных органах.

Решение Советского райсуда было обжаловано в Верховном суде РД адвокатом арестованного Шамилем Магомедовым. На судебном заседании к защите помощника имама подключился известный в республике адвокат Ринат Гамидов. По итогам рассмотрения апелляции суд отменил постановление об аресте Магомедова и вернул материалы уголовного дела в Советский райсуд для рассмотрения в новом составе.

При этом Магомедова по решению Верховного суда РД оставят под стражей до даты нового заседания — 6 июня. Суд согласился с тем, что во время избрания меры пресечения в отношении подозреваемого были допущены существенные нарушения. В связи с этим судья вынес частные постановления в адрес председателя Советского райсуда и руководителя следствия.

Отметим, незадолго до задержания Магомедова он вместе с членами общественного совета мечети «Тангим» обратился в правоохранительные органы с жалобой на группу сотрудников полиции за оскорбление чувств верующих. По словам заявителей, несколько полицейских, один из которых находился в нетрезвом состоянии, явились в мечеть после утреннего намаза и стали нецензурно выражаться в адрес прихожан. В заявлении говорится, что один из правоохранителей угрожал посетителям мечети и осквернял места совершения молитвы. В прокуратуре заявителям сообщили, что по данному факту проводится проверка.