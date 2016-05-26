Владикавказ, 26 мая, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В Северной Осетии привлекается к уголовной ответственности по факту ложного сообщения об акте терроризма 34-летний житель Пригородного района. По данным республиканской полиции, мужчина в СМС-сообщениях угрожал взорвать во Владикавказе четыре автозаправки, передает 26 мая корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказали в полиции, на мобильный телефон одного из руководителей автозаправочной станции во Владикавказе поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на четырех филиалах. Директор организации обратился в органы внутренних дел республики. Полицейские оперативно выявили злоумышленника и установили, с какого телефона отправлялись анонимные сообщения. Мобильное устройство принадлежало жительнице Владикавказа. Женщина пояснила полицейским, что телефон она забыла около месяца назад в салоне автомашины одной из фирм такси.

В результате оперативно-разыскных мероприятий водитель, перевозивший горожанку, был установлен и задержан. Мужчина признался в содеянном. Выяснилось, что помимо подработки в такси, он является работником одной из автозаправок, указанных в анонимном сообщении. В настоящее время в отношении подозреваемого в преступлении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.

Напомним, что ранее за «телефонный терроризм» предстал перед судом депутат Собрания представителей города Владикавказа Алан Хетагуров. Член представительного органа власти североосетинской столицы был приговорен к штрафу в размере 20 тысяч рублей. В сентябре 2015 года Хетагуров, находясь в нетрезвом состоянии, позвонил со своего мобильного телефона на пульт дежурного полиции и сообщил, что в одном из городских коммерческих киосков заложено взрывное устройство. Как оказалось, депутат поскандалил с продавцом киоска из-за сдачи.