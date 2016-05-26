Челябинск, 26 мая, 2016, 19:44 — ИА Регнум. В Челябинской области депутаты регионального парламента перенесли срок оплаты капитального ремонта на последнюю неделю каждого месяца. Как прокомментировал представителям южноуральских СМИ решение депутатов первый заместитель спикера областного Законодательного собрания Юрий Карликанов, внесение данного изменения в региональный закон позволит гражданам, получающим пенсию после 10 числа своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт без начисления пени, передает корреспондент ИА REGNUM.

gorodkirov.ru Капремонт

«Мы совершенствуем закон о капитальном ремонте по мере возникновения необходимости. И вот сейчас, в связи с введением штрафных санкций для неплательщиков, как раз появилась необходимость оградить от начисления пени, прежде всего, наших пенсионеров, так как в большинстве случаев пенсию граждане получают после десятого числа, а делать взнос на капитальный ремонт нужно до десятого числа каждого месяца. Далее за каждый день просрочки начисляется пеня», — пояснил депутат.

Кроме того, законотворцы наделили регионального оператора правом предоставлять функции технического заказчика муниципальным образованиям, что, по мнению депутатов, позволит значительно повысить уровень эффективности и качества выполнения работ по капитальному ремонту на местах.

Еще одним новшеством в законе стал перенос срока установления правительством Челябинской области минимального размера взноса на капитальный ремонт с 1 сентября на 1 ноября. Это связано с тем, что величина минимального размера взноса на капитальный ремонт зависит от объема финансовой бюджетной поддержки, а проект областного бюджета формируется в октябре.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, а также капитального ремонта многоквартирных домов, вступили в силу в январе текущего года. С этого момента жителю области дается возможность отсрочить платеж на 30 дней, но после этого с 31-го дня будет начисляться пеня в размере 1/300 ставки ЦБ, а вот с 91-го дня задолженность размер пени составит уже 1/130 ставки. Фактический рост в итоге составил почти 2,5 раза. Что же касается именно капитального ремонта, то если с марта по декабрь 2015 года собственник квартиры площадью 40 квадратных метров, не вносил платежи, то размер начисленной пени за весь период просрочки (девять месяцев) составит 96 рублей 94 копейки. Далее пеня увеличивается ежедневно.

Напомним также, что с начала 2016 года Челябинская область стала одним из немногих регионов России, руководство которого воспользовалось правом определить льготные категории собственников жилья при начислении оплаты капитального ремонта в многоквартирных домах. Теперь южноуральцы преклонного возраста получили право на компенсацию расходов за капремонт. Так 70-летние граждане, имеющие жилье в собственности получили 50% компенсацию, а их 80-летние земляки — 100%-ю. Главное условие для получения льготы — прекращение трудовой деятельности. То есть граждане того же возраста, продолжающие трудиться, уже не могут рассчитывать на данный вид компенсации