Магас, 26 мая, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Сегодня, 26 мая, в Ингушетии ликвидированы пятеро боевиков. Бандиты, оказавшие ожесточенное вооруженное сопротивление, были уничтожены в результате проведения комплексной специальной операции в городе Малгобеке и контртеррористической операции в городе Назрани.

ИА REGNUM Терроризм

Как сообщили ИА REGNUM 26 мая в информационном центре Национального антитеррористического комитета, информация о нахождении бандитов и их пособников на территории Малгобекского и Назрановского районов была получена в ходе мероприятий, проведенных оперативным штабом НАК 21 мая в Ингушетии. Тогда в результате спецоперации по задержанию бандгруппы, связанной с террористической организацией ИГИЛ, деятельность которой запрещена в России, были задержаны четыре жителя республики, которые входили в законспирированную ячейку.

В настоящее время в городах Малгобек и Назрань продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, работает оперативно-следственная группа. Проводится осмотр зданий, в которых скрывались бандиты, а также использовавшийся ими автомобиль. С мест боестолкновений изъято автоматическое оружие, гранаты и пистолеты, некоторые из них иностранного производства.

Как отметили в НАК, при проведении спецопераций ни один человек из гражданского населения и личного состава правоохранительных органов не пострадал.

Напомним, режим контртеррористической операции был введен сегодня, 26 мая, на территории города Назрань и в Назрановском районе Ингушетии. В районе кладбища в селении Барсуки били нейтрализованы двое боевиков. Еще один, предварительно опознанный как некто Галаев, находившийся в розыске, убит в Малгобеке.