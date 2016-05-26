Киев, 26 мая, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Распродажа украинской энергетики продолжается. Сегодня, 26 мая, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что ведомство в скором времени намеревается закрыть 11 угольных шахт и продать еще 15. Об этом министр сообщил во время своего выступления в Киеве на энергетическом конгрессе «Энерго Весна 2016», передает «Укринформ».

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Таким образом, из 33 пока еще работающих шахт власти Украины планируют оставить в собственности государства лишь семь наиболее прибыльных и эффективных шахт. Такое решение глава Минэнерго назвал «основой энергетической безопасности нашего государства».

К счастью, закрытие украинских шахт будет сопровождаться социальными программами для шахтеров. По крайне мере, так пообещал глава энергетического ведомства. По словам Насалика, в настоящее время Украина сотрудничает с британской программой адаптации.

Кроме того, как заявил глава Минэнерго, цены на уголь на Украине должны соответствовать европейским. Отметим, что недавно Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила цены на уголь. Однако, отметил Насалик, цена на уголь может возрасти вновь. При этом министр не решился озвучить, насколько конкретно подскачут цены:

«Не хочу озвучивать (насколько), так как это может возыметь соответствующие последствия на рынке», — сказал Насалик, добавив, что такая возможность рассматривается вместе с НКРЭКУ. При этом, глава украинского Минэнерго признал, что угольная отрасль страны страдает от недостатка финансирования.

Кто будет покупать украинские угольные шахты? В марте 2016 года президент Украины Петр Порошенко призвал турецких инвесторов принять активное участие в масштабной приватизации объектов госсобственности на Украине. В связи с чем главы Минэнерго обеих стран обсудили условия участия турецкой стороны в покупке украинских шахт.

12 мая Игорь Насалик заявил, что Турция готова принять участие в приватизации шахт на Украине и в финансировании восстановления угольной отрасли. Как тогда отметил министр, обсуждение по этому вопросу Украина и Турция ведут уже с начала марта текущего года и даже имеются первые результаты. Так, Турция согласилась помочь Украине с восстановлением угольной промышленности, пишет Neftegaz.ru.

Напомним, что в течение 2015 года Украина полностью закрыла четыре шахты. После этого сообщалось, что в 2016 году могут ликвидировать еще три угольные шахты. Однако планы Минэнерго Украины превзошли все самые смелые ожидания.