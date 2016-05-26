Великий Новгород, 26 мая, 2016, 19:05 — ИА Регнум. В Новгородской области в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по факту пропажи 10-летней девочки, проводятся обыски в администрации Боровичского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, в ходе расследования уголовного дела возникла необходимость изъятия документации в районной администрации.

Belliy Боровичи

«В настоящее время проводятся обыски, следователями допрашиваются должностные лица», — пояснили в ведомстве.

10-летняя девочка одна ушла из дома на прогулку и пропала ещё 10 сентября 2014 года; До сих пор её местонахождение не установлено, расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетней»).

«Одной из проверяемых версий является нахождение тела девочки в водоёме между улицами Рудничная, Загородная, Бригадная в городе Боровичи Новгородской области. При проведении водолазных работ по поиску тела ребёнка установлено, что дно водоема сильно заилено и захламлено бытовым мусором, от воды исходит гнилостный запах, характерный для неочищенных сточных вод», — сообщили в региональном управлении СКР.

В результате обследования водоёма и прилегающей территории было установлено, что из частных домовладений, расположенных в непосредственной близости от него, осуществляется сброс сточных вод.

«Эти обстоятельства существенно затрудняют проведение поисковых мероприятий в водоёме. Следственным управлением СК России по Новгородской области в адрес губернатора и прокурора Новгородской области направлена информация о выявленных в ходе расследования возможных нарушениях природоохранного и иного законодательства с целью установления виновных лиц и устранения выявленных нарушений», — сообщили в ведомстве. Расследование продолжается.