Вашингтон, 26 мая, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Дональд Трамп набрал достаточное количество делегатов для номинации от Республиканской партии на выборах президента США, передает ABC News.

Anthony Quintano Дональд Трамп на бейсбольном матче

По оценкам канала ABC, Трамп имеет достаточную поддержку, чтобы стать главным кандидатом «Великой старой партии». В настоящий момент на его счету 1239 делегатов.

Таким образом, миллиардер превзошел 1237 голосов, необходимых для выдвижения от своей партии. Тем не менее, Трамп не получит официально статус кандидата республиканцев, пока делегаты не отдадут свои голоса в Национальном съезде Республиканской партии в Кливленде в июле.

Республиканец достиг «магической цифры 1,237» до начала «праймериз» в пяти других штатах, включая Калифорнию — самый большой по числу делегатов (172 голоса). 7 июня состоятся также предварительные выборы в Монтане, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Южной Дакоте.