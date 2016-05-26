Кострома, 26 мая, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Костромские полицейские задержали «черного лесоруба», спилившего деревья для постройки убежища, где он собирался пережить конец света. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД, о вырубленном участке в полицию сообщили местные жители.

Иероним Босх. Страшный суд (фрагмент). 1504

Прибывшая на место происшествия следственно оперативная группа обнаружила в чаще не только спиленные пеньки, но и две землянки, одна из которых была оснащена всем необходимым для автономного проживания, включая печку, запас топлива, инструменты, аккумуляторные и солнечные батареи. Выяснилось, что «черным лесорубом» оказался 38-летний костромич, построивший убежище в преддверии грядущего, по его мнению, апокалипсиса.

Первый опыт сооружения землянки оказался не совсем успешным: землянка просела под тяжестью песка. Тогда мужчина напилил деревьев потолще и возвел «капитальное» строение. Об ответственности за незаконную рубку он знал, но надеялся, что сумеет так замаскировать свое жилище, что его никто не найдет.

Чтобы закупить оборудование, будущий отшельник взял несколько кредитов в микрофинансовой организации, не собираясь возвращать долг — он считал, что конец света наступит раньше, чем его потребуют расплатиться. Однако талые воды затопили убежище, и мужчине пришлось скрываться от кредиторов по родным и знакомым, где его и нашли сотрудники полиции. В отношении костромича возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».