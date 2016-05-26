Ереван, 26 мая, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик 26 мая представил на встрече с главой МИД Армении подробности мониторинга, проведенного на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана

mfa.am Анджей Каспршик и Эдвард Налбандян

По сообщению пресс-службы МИД Армении, собеседники обсудили также шаги, предпринимаемые в направлении реализации на состоявшемся 16 мая в Вене саммите договоренностей, в частности расширения возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его команды.

В свою очередь глава минобороны Армении Сейран Оганян пообщался с Анджеем Каспшиком по телефону.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Армении, в ходе телефонной беседы обсуждалась ситуация, сложившаяся в последнее время на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и на армяно-азербайджанской границе.

Министр обороны Армении заверил собеседника, что армянская сторона привержена соблюдению договоренностей, достигнутых на состоявшейся 16 мая в Вене встрече президентов Армении и Азербайджана.

Сейран Оганян отметил, что ВС Республики Армения и, по заверению командующего Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики, АО НКР безоговорочно содействуют неукоснительному выполнению соглашений о перемирии 1994 г. и об укреплении перемирия 1995 г., расширению миссии по мониторингу за выполнением данных соглашений, внедрению механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения и на государственной границе.

В совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встречи 16 мая в Вене отмечалось, что с целью снижения в дальнейшем вероятности насилия посредники достигли договоренности о внедрении со стороны ОБСЕ в максимально кратчайшие сроки механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения. Отмечалось, что президенты согласились также расширить возможности команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Подчеркивалось, что президенты также договорились согласовать в июне место следующей встречи с целью достижения всеобъемлющего урегулирования.