Москва, 26 мая, 2016, 18:45 — ИА Регнум. 26 мая в рамках Дня российского предпринимательства в ЦВК «Экспоцентр» состоялось открытие проекта «Выбирай российское», который призван поддержать субъекты малого и среднего бизнеса при проведении закупок, и тем самым также обеспечить информационную поддержку импортозамещению.

Пресс-служба АО «Экспоцентр» День российского предпринимательства в «Экспоцентре»

Система «Выбирай российское» разработана ТПП РФ совместно с крупнейшим оператором электронных торгов в России АО «Единая электронная торговая площадка». Система представляет собой интернет-портал, на котором собрана информация о поставщиках с распределением по отраслям, регионам и номенклатуре товаров. Работа между поставщиками и заказчиками будет проводиться в формате бизнес-сессий, в ходе которой производитель представит товар и объясняет его преимущества.

Темой первой сессии стали работы в области строительства и ремонта. В мероприятии приняли участие Интер РАО РЖД, ОАК, МГТС, Мосводоканал, ряд других крупных компаний, и, наконец, представители малого и среднего предпринимательства. На открытии проекта, среди прочих, присутствовали президент ТПП РФ Сергей Катырин и глава «Корпорации «МСП» Александр Браверман.

Несмотря на то, что многие госкорпорации по указанию властей начали реализовывать программы закупок у малого бизнеса, в реальности такая форма взаимодействия до сих пор остается номинальной. В этой связи налаживание контактов между заказчиками в качестве крупных компаний и поставщиками продукции в виде субъектов МСП, является первоочередной задачей, которая стоит перед проектом «Выбирай российское», заявил корреспонденту председатель комитета ТПП РФ по развитию системы закупок Антон Емельянов.

«Суть проекта проста. Все мы сейчас говорим о том, что нужно сформировать источник экономического роста. По большому счету основной источник экономического роста — это та добавленная стоимость, которая остается внутри страны на нашей территории. И сформировать её могут исключительно производители», — подчеркнул Емельянов.

«Наша предыдущая работа показала, что существует взаимная предубежденность. Крупные заказчики считают, что в России никто не в состоянии ничего сделать путного, а, с другой стороны, представители малых производственных компаний считают, что крупный бизнес только и занят тем, что выстраивает против них барьеры», — продолжил он.

Таким образом, главная цель мероприятия состоит в том, чтобы дать возможность этим субъектам рынка, наконец, возможность увидеть друг друга: «Мы должны дать им возможность в деловом формате короткой встречи представить свою продукцию, рассказать о себе и сформировать систему деловых связей, которые дальше уже могут перерасти в устойчивые экономические отношения, контракты и серьезный бизнес», — указал председатель комитета ТПП РФ по развитию системы закупок.

«Тем самым мы создаем прецедент, что такое движение возможно, и для этого нет никаких особых препятствий», — добавил он.

При этом в новом формате в качестве поставщиков приглашаются только производственные компании, подчеркнул Емельянов: «Их действительно очень мало, и цель сегодняшнего мероприятия — сфокусироваться именно на них и показать, что, во-первых, в России есть производственники, во-вторых, это нормальные, качественные и серьезные предприятия».

«Сегодня речь идет о зонах строительства и ремонта, то есть когда комплектуются те или иные строительные объекты. Мы, безусловно, будем проводить мероприятия, посвященные медицинской технике, медицинскому оборудованию. Безусловно, будем проводить мероприятия, посвященные комплектующим в машиностроении», — продолжил он.

«Я думаю, что есть несколько отраслевых направлений, где такая возможность будет у российских предпринимателей», — указал Емельянов.

Отметим, что 26 мая в ЦВК «Экспоцентр» в рамках Дня российского предпринимательства прошел целый ряд мероприятий, связанных с развитием малого и среднего бизнеса, качеству производимой продукции и услуг, подготовке рабочих кадров для производственной сферы. Одним из ключевых стало пленарное заседание на тему «Развиваем производство — развиваем страну».

В мероприятии приняли участие представители ряда министерств и ведомств, банков, а также малого и среднего предпринимательства, экспертного сообщества. Среди участников присутствовали председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков, а также заместитель министра торговли и промышленности Георгий Каламанов.

На мероприятии были подняты наиболее актуальные проблемы, которые стоят перед российским бизнесом сегодня. Так, во время заседания президент ТПП РФ Сергей Катырин провел блиц-опрос на тему «Какие меры со стороны государства в набольшей степени способствует развитию производственного бизнеса». Более 30% участников мероприятия назвали главной проблемой снижение давления на бизнес надзорно-контрольных органов.

В свою очередь, глава «Опоры России» Александр Калинин назвал главной проблемой российского бизнеса чрезмерный контроль надзорных органов, выражающийся в росте налогового бремени и числа проверок.

Заместитель главы Сбербанка РФ Андрей Шаров сообщил о специфике работы банковского сектора с субъектами малого и среднего предпринимательства. Он, в частности, заявил, что высокие ставки по процентам не устраивают как заемщиков, так и кредиторов, и спрос на кредиты со стороны сектора СМП в настоящее время катастрофически мал, не превышая 8% от общего объема выданных кредитов.