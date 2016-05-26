Тихвин, Ленинградская область, 26 мая, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Фельдшерско-акушерские пункты в Ленинградской области будут приведены к стандартному набору услуг. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 мая, в ходе заседания областного правительства заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Bgelo777 Фельдшерский пункт и библиотека в одном доме

В целях увеличения объемов оказываемой медицинской помощи и повышения уровня ее доступности на селе по поручению главы 47-го региона разработан пилотный проект, который уже получил утверждение в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Реализация проекта начнется в Лодейном поле уже в 2016 году. В 2017 году проект будет полностью внедрен на территории Ленинградской области.

Как отметил сегодня на заседании областного правительства глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин, наличие инфраструктуры не гарантирует весь перечень медицинской помощи, поскольку с одного ФАПа могут забираться анализы, пересылаться ЭКГ на расстояния, в другом будут ставить капельницы, а в третьем — просто фельдшер консультирует.

«В рамках разработки предложений по этому проекту на 2017 год, мы будем создавать единые стандарты социальных медицинских услуг. Начнем, безусловно, с ФАПов, где будет создан единый для всех населенных пунктов субъекта набор услуг для населения — забор анализов, ЭКГ, капельницы, первичный осмотр, при необходимости — проведение консультации через интернет с профильным специалистом. Следующим этапом в рамках развития данного проекта будут амбулатории, потом поликлиники и после — районные больницы, за исключением межрайонных, которые станут узловыми», — заявил Александр Дрозденко.

«Мы утвердили дорожную карту федерального пилотного проекта, средств у нас хватит. Разработали перечень для всех уровней первичной медико-санитарной помощи и согласовали его с медицинским сообществом. Считаем, что благодаря этому проекту, значительно изменится объем и доступность медицинской помощи населению», — отметил Вылегжанин.