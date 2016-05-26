Москва, 26 мая, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Будущие журналисты посетили лекции и мастер-классы ведущих спикеров в области информации, пообщались с редакторами крупных изданий и представителями информационных агентств.

Карандаши

Так, во время слета директор MTV Россия и сопредседатель РДШ Яна Чурикова провела лекторий «Развитие детских школьных СМИ». В свою очередь, главный редактор журнала «Классный» Алексей Ходорыч провел мастер-класс по созданию детского информагентства. Вместе с экспертами отрасли ребята обсудили механизмы и этапы создания школьных средств массовой информации, а также получили полезные навыки по ключевым направлениям в области медиа.

Напомним, что в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании новой детско-юношеской организации — Российского движения школьников. Движение занимается воспитанием детей на основе «присущей российскому обществу системы ценностей». Учредителем движения выступает «Росмолодежь».