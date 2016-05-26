Грозный, 26 мая, 2016, 18:39 — ИА Регнум. В четверг, 26 мая, Верховный суд Чечни вынес приговор двум гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которые обвинялись в участии в боевых действиях в республике в 1990-х годах. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил представитель суда Республики Чечня.

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«Сегодня в суде состоялось оглашение приговора Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, — сказал источник. — Оба признаны виновными в военных действиях на территории Чечни в 1994—1995 гг. против российских военных».

По его словам, суд приговорил Клыха к 20 годам колонии строгого режима, а Карпюка к 22,5 года колонии строгого режима.

По данным следствия, Карпюк и Клых прибыли на Северный Кавказ в составе запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО (запрещена в РФ). Вместе с вооруженной группой из числа членов этой организации и банд, действовавших на территории республики, они совершали нападения и убийства граждан, военнослужащих Вооруженных Сил РФ, а также сотрудников правоохранительных органов.

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