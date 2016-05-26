Бишкек, 26 мая, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Депутаты парламента Киргизии отказались принять законопроект о внесении в Семейный и Уголовный кодексы поправок о введении запрета на проведение религиозных брачных обрядов с несовершеннолетними. Об этом сообщил информационно-аналитический портал «Zanoza.kg».

Ben Paarmann Бишкек

Отмечается, что в соответствии с инициированным экс-генпрокурором Киргизии Аидой Саляновой документом, предлагалось ввести уголовное наказание для лиц, причастных к заключению религиозного брака с гражданами, не достигшими 18 лет. Нарушителей законодательства о брачном возрасте должны были наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщило информационное агентство «АКИpress», в поддержку законопроекта проголосовали лишь 44 народных избранника, а против его принятия — 61.

«Инициатор Аида Салянова («Ата Мекен») сказала, что, видимо, депутаты не поняли, за что проголосовали, и попросила поставить вопрос на переголосование. В результате повторного голосования «за» законопроект проголосовали 46 парламентариев, 47 — «против», зарегистрировано — 105», — констатирует интернет-издание.

Напомним, что, согласно официальным данным, до 15% проживающих в Киргизии женщин выходят замуж до наступления совершеннолетия. Также следует отметить, что по информации местных правозащитников каждый пятый брак в стране заключается насильственно — ежегодно около 16 тысяч девушек становятся жертвами обрядового похищения для принудительного вступления в брак.