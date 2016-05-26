Нижний Новгород, 26 мая, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали предложение городской думы и приняли решение обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания «Город воинской славы».

Панно в нижегородском Кремле в память о горьковчанах, участниках Великой Отечественной войны

В тексте оращения, в частности, говорится, что ратная слава Нижнего Новгорода связана с именами выдающихся военных и политических деятелей Руси — князьями Александром Невским (почившим на Нижегородской земле) и Дмитрием Донским. Неоднократно в начале своей истории город подвергался налетам ордынцев, но враги ни разу не смогли взять Нижегородский кремль.

«Во времена Великой смуты на Руси, когда Москва находилась в руках иноземцев, посадский староста из Нижнего Новгорода Кузьма Минин призвал нижегородцев ополчиться для спасения Родины. В Нижнем Новгороде была создана народная рать, которую возглавили князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин. Именно нижегородцы тогда показали пример деятельного патриотизма и массового героизма во имя спасения русского государства от иноземного порабощения. Неотделимы ратные заслуги Нижнего Новгорода и от воинских деяний Петра Великого, благодаря которому на Волге были созданы верфи для строительства русского флота».

В документе также отмечено, что в годы Великой Отечественной войны город Горький подвергался многочисленным бомбардировкам вражеской авиации. За годы войны военными комиссариатами Горьковской области были мобилизованы в Вооруженные Силы 822 тыс. человек. 137-я Горьковская стрелковая дивизия была одним из наиболее стойких соединений фронта, участвовала в боях за города Трубчевск и Ефремов летом и осенью 1941 года, в Курской битве, в боях за Белоруссию. Нижегородская земля дала стране 350 Героев Советского Союза дала.

«Горьковчане обеспечивали непрерывное изготовление и поставку фронту вооружения и военной техники, боевых и вспомогательных кораблей (подводных лодок), боеприпасов, средств связи, различного снаряжения. Каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка были изготовлены на предприятиях города. Присвоение Нижнему Новгороду звания «Город воинской славы» имеет важное значение для всех нижегородцев, и, в первую очередь, для наших ветеранов, которые ковали Великую Победу», — заявил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.