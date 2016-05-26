Бари, Италия, 26 мая, 2016, 18:29 — ИА Регнум. С 20 по 22 мая 2016 года, состоялась десятая юбилейная, паломническая поездка к мощам Святителя Николая Чудотворца в город Бари (Италия). В честь праздника собором архиереев и духовенства была совершена Божественная литургия в Базилике Святителя Николая в городе Бари.

kingofwallpapers.com Бари, Италия

Паломнические поездки в город Бари организуются по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла группой «ФосАгро» и на средства Андрея Григорьевича Гурьева — основателя компании. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, возглавивший паломническую поездку, по поручению Святейшего Патриарха Кирилла, вручил Андрею Гурьеву медаль Русской православной церкви «Патриаршая Благодарность» со словами искренней признательности от лица сотен паломников.

Первый паломнический тур состоялся в мае 2011 года. С тех пор в паломнических поездках в Бари приняло участие более 2000 человек из 85 российских епархий РПЦ МП, включая работников предприятий компании «ФосАгро».

«Уже несколько лет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в город Бари на праздник Святителя Николая Чудотворца для поклонения и молитвы направляется группа паломников из епархий Русской Православной Церкви. Мощи святителя Николая являются одной из главных святынь православного мира. Паломничество в Бари служит хорошей школой для истинно верующего человека, потому что предполагает духовную работу, очищение души перед посещением святыни, служит напоминанием о том, что наша главная обязанность — исполнить Закон Божий. И я выражаю искреннюю благодарность «ФосАгро» за помощь в организации этих поездок», — заявил Владыка Игнатий, митрополит Вологодский и Кирилловский, рассказывая о паломнической поездке россиян.

«Я в восторге, как в сказке побывала. Несмотря на то, что погода преподнесла сюрпризы в виде легкого дождика, это поездки не омрачило. Сам город излучает какую-то особую энергетику, — поделилась своими впечатлениями Елена Лотова, контролер качества продукции и технологического процесса сернокислотного производства Балаковского филиала АО «Апатит», работающая на предприятии 36 лет, — После поездки в Бари я на многое стала смотреть другими глазами. Не передать тот душевный трепет, который я испытала, прикладываясь к мощам Святого Николая Чудотворца. И я не одна такая. У всей нашей группы было ощущение, что кто-то сверху направляет нас, открывает истинный смысл бытия. Порадовало отношение местных жителей к паломникам — предупредительное, уважительное. Я побывала на всех службах, смогла насладиться великолепной архитектурой базилики святителя Николая, старинной части города. И хочу сказать огромное спасибо за организацию таких поездок нашей компании «ФосАгро». У меня теперь впечатлений на всю жизнь».

Организация паломнических поездок в Бари — одно из направлений обширной деятельности компании «ФосАгро» в сфере культурного и духовного развития России. «ФосАгро» осуществляет поддержку российских культурных и духовных объектов регионального, федерального и международного масштабов. В частности, оказывает серьезное содействие восстановлению и строительству храмов, возрождению воскресных школ, укреплению духовного воспитания. Так, при поддержке тружеников компании был построен храм Преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких (Череповец, Вологодская, область), храм Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа (Кировск, Мурманская область), отреставрирована Церковь Троицы Живоначальной (Балаково, Саратовская область), учреждена воскресная школа при храме Прп. Афанасия и Феодосия Череповецких и восстановлена воскресная школа при храме Пророка Илии (с. Абаканово, Вологодская область), работникам предприятий в регионах присутствия неоднократно предоставлялась возможность поклониться частицам мощей святых. Компания «ФосАгро» и ее основатель, Андрей Гурьев, оказывают серьезную поддержку и Русскому Свято-Пантелеймонову монастырю на Святой Горе Афон.