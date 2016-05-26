Калининград, 26 мая, 2016, 18:30 — ИА Регнум. В Калининградской области общественные экологи зафиксировали варварскую вырубку леса. Как сообщил сегодня, 26 мая, корреспонденту ИА REGNUM представитель «Зелёного фронта» Виктор Олейник, вырубка дубравы зафиксирована в Правдинском районе, в пяти лесных кварталах.

greenfront.su Сплошная вырубка дубравы в Калининградской области

«Вырубке подверглись здоровые деревья, в основном, дубы, — подчеркнул эколог. — Диаметр ствола срубленных деревьев от 70 сантиметров и больше. По всем признакам — это дорогая деловая древесина».

По прогнозам общественников, получившие в ходе вырубки повреждения деревья, которых несколько десятков, скорее всего, погибнут. У них полностью уничтожена крона, частично повреждены стволы и корневая система.

В общей сложности уничтожено несколько гектаров лесных насаждений.

В свою очередь в региональном министерстве природы корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в данный момент информация проверяется лесничими.

«Ближайшая рубка, расположенная вблизи с указанными экологами координатами, производится в Новобобруйском участковом лесничестве Железнодорожного лесничества. Это так называемая «проходная рубка». В указанном месте к рубке назначено 140 кубометров деревьев, что составляет не более 30% от растущих деревьев», — уточнили в министерстве.