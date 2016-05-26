Иваново, 26 мая, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Отопительный период в Ивановской области прошел без серьезных технологических сбоев, в штатном режиме. Итоги отопительного сезона были озвучены на заседании правительства региона 26 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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По информации ведомства, в большинстве муниципальных образований региона была обеспечена стабильная работа отопительных систем. Так, в ходе подготовительных работ заменены более 160 км ветхих инженерных сетей, проведен текущий и капремонт 510 единиц теплогенерирующего оборудования, восстановлена тепловая изоляция на 70 км теплотрасс, выполнен ремонт 217 артезианских скважин и 53 водонасосных станций, заменены более 320 опор ЛЭП. На эти цели израсходовано около 580 млн рублей из регионального, муниципальных бюджетов, а также средств предприятий.

Тем не менее, за прошедший отопительный период в регионе зафиксировано 115 технических нарушений. Для оперативного их устранения и ликвидации возможных аварийных ситуаций из областного бюджета на 5,3 млн рублей был пополнен областной фонд материально-технических ресурсов. Аварийные ресурсы на общую сумму около 30 млн рублей были сформированы также в муниципалитетах региона.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков перед ответственными ведомствами поставил задачу качественно подготовиться к отопительному сезону 2016−2017 годов.