Париж, 26 мая, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Парижская полиция задержала девять человек и ввязалась в драку с демонстрантами в масках, когда несколько тысяч митингующих шагали через французскую столицу, требуя отменить трудовую реформу, передает Daily Mail.

Sey9 (Séverine C.) В Париже неспокойно

Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги и включали звуковые сирены. За малыми исключениями берущий начало у площади Бастилии митинг носит мирный характер. Протестующие недовольны новым законом, дающим работодателям больше прав при наймах и увольнениях рабочих и ослабляющим полномочия профсоюзов.

Сотрудник полиции сообщает, что девять человек были задержаны за порчу имущества. Имели место отдельные незначительные акты насилия против правоохранительных органов.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс осудил насилие во время выступления в Сенате.