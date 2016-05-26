Москва, 26 мая, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Законопроект об отнесении Саратовской области к 3-й часовой зоне, внесло в Госдуму заксобрание региона, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая. Инициатива предусматривает отнесение Саратовской области к 3-й часовой зоне (МСК+1, UTC+4) и направлен на установление на территории Саратовской области порядка исчисления времени, оптимально соответствующего ее природно-географическим и социально-экономическим условиям.

Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931

В случае принятия закон вступит в силу с 31 июля 2016 года в 2 часа 00 минут.

Принятие закона, отмечают авторы, позволит повысить эффективность использования светлого времени суток, устранить негативные явления в сфере состояния здоровья жителей региона, обусловленные временным фактором, сократить объемы потребляемой электроэнергии, то есть окажет положительное влияние в целом на социальную и экономическую ситуацию в Саратовской области.

Отметим, что в 3-й часовой зоне также находится Самарская область.