Москва, 26 мая, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Житель Москвы Абдувахоб Маджидов, устроивший погоню от полицейских на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen, арестован на 15 суток. Такое решение, как передает РАПСИ, принял Гагаринский суд Москвы.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Гонки

«Суд постановил признать Маджидова виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на 15 суток», — отмечает судья Ольга Колисниченко.

Отметим, что сам обвиняемый на суде признал вину, заявив, что на нарушение правил дорожного движения его спровоцировали друзья.

«Признаю вину и сожалею об этом, — пояснил Маджидов. — Меня, если честно, провоцировали друзья».

При этом нарушитель ранее был лишен водительских прав, но сел за руль, потому что его «попросил друг, который был пьян».