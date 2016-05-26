Нижний Новгород, 26 мая, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области направили обращение в Госдуму РФ, в котором предлагают ввести ограничения на вылов рыбы для рыбаков-любителей.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1973. СССР На крючке

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, депутаты просят Госдуму о скорейшем принятии федерального закона «О любительском рыболовстве».

Ссылаясь на данные экспертов, народные избранники утверждают, что за последние годы число рыболовов-любителей в Нижегородской области значительно выросло, а объемы любительского лова значительно превышают объемы вылова промышленного производства.

По мнению депутатов, бесконтрольное любительское и спортивное рыболовство, а также подводная охота негативно сказываются на репродуктивности рыб и многообразии водных биоресурсов.

Поэтому они предложили установить ограничения вылова рыбы одним гражданином за сутки и ввести нормативы максимально допустимой массы изъятия водных биоресурсов из среды обитания.