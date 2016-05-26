Тихвин, Ленинградская область, 26 мая, 2016, 18:16 — ИА Регнум. В реестр граждан, чьи денежные средства привлечены в строительство многоквартирных домов и чьи права были нарушены, по состоянию на 1 мая 2016 года включены 269 человек. Однако реально количество таких дольщиков составляет 731 человек. Об этом сегодня, 26 мая, в ходе заседания областного правительства сообщил председатель комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Вячеслав Шибаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

finiq.ru Не тут-то было

По состоянию на 1 января 2015 года в реестр обманутых дольщиков было включено 208 человек, с 1 января 2016 года там уже было 215 человек, на 1 мая 2016 года 269.

При этом глава областного Госстройнадзора подчеркнул, что реестр не отражает фактического положения дел в сфере долевого строительства, поскольку федеральное законодательство не предусматривает реальных мер по решению проблем этих граждан. По его словам, реестр создавался исключительно в целях учета федеральными органами власти количества обманутых дольщиков. Однако большинство из них в действительности не подают заявления о включении в реестр, поскольку считают это нецелесообразным.

Вместе с тем, как отметил Вячеслав Шибаев, Госстройнадзором ведется учет фактического количества проблемных домов с 2011 года. Так, по состоянию на начало 2012 года в Ленобласти числилось 25 проблемных домов (2471 дольщик), в 2013 году — 16 домов (1582 человека), в 2014 — 14 проблемных домов (1253 дольщика). На конец 2015-начало 2016 года имеется 11 многоквартирных домов, количество участников строительства которых составляет 731 человек.

На сегодняшний день в процедуре банкротства находятся 7 застройщиков. Завершается строительство еще четырех проблемных объектов, в которые были привлечены средства 164 обманутых дольщиков.

Также чиновник отметил, что появление проблемных строек вызвано низким качеством подготовки проектной документации, которое влечет необходимость внесения в нее изменений в процессе строительства.

Между тем, губернатор региона Александр Дрозденко выслушал доклад главы Госстройнадзора и возмутился резким сокращением количества проведенных комитетом проверок и выданных предписаний. Согласно отчету, в 2015 году состоялось 116 проверок, а за первый квартал текущего года — 27. Предписаний об устранении нарушений в прошлом году выдано 47, а за первый квартал — лишь четыре. При этом, как сообщил сам Шибаев, количество обращений граждан за первые три месяца 2016 года уже достигло 357, тогда как за весь прошлый год их количество составило 719. «Что вы делали в первый квартал? Вы были в отпуске или на субботнике?» — выразил свое недоумение Дрозденко.

Увеличение числа жалоб Шибаев объяснил тем, что часто граждане обращаются по одной проблеме несколько раз в различные ведомства, а те в свою очередь пересылают жалобы в комитет. Кроме того, в первом квартале комитет не получал отчетности от застройщиков — документы поступили в распоряжение комитета только 30 марта. Также он отметил, что комитет старается минимизировать количество проверок, делая их «более всеобъемлющими».

Глава региона поручил предоставить отчет о работе комитета за первые полгода 2016 года. «Если динамика на снижение продлится — это повод задуматься. Я не сторонник того, чтобы вы зарабатывали галочки, но, количество проверок должно соответствовать динамике обращений граждан», — подчеркнул он.