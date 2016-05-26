Великий Новгород, 26 мая, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Обвиняемого в убийстве и покушении на убийство 33-летний житель Великого Новгорода заключён под стражу до 23 июля 2016 года. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Новгородского районного суда Валерий Таганский, такая мера пресечения обвиняемому была избрана судом сегодня, 26 мая, по ходатайству следствия.

ru.torange.biz С ножом

Новгородцу предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30-п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух человек»). Следствие подозревает его в причастности к убийству 20-летнего парня в ночь на 24 мая 2016 года во дворе одного из домов на улице Свободы в Великом Новгороде. В ходе возникшего конфликта обвиняемый нанёс ножевые ранения четырём мужчинам, ещё один участник конфликта в тяжелом состоянии находится в больнице.

«Рассмотрев представленные материалы, суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу по 23 июля 2016 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Новгородском областном суде через Новгородский районный суд», — пояснил Валерий Таганский.