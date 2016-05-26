Москва, 26 мая, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на возвращение традиционной формы сдачи выпускных экзаменов в школах, внесло в Госдуму заксобрание Карелии, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая. Обязательную итоговую аттестацию по ЕГЭ предлагается отменить, однако по мысли авторов, для желающих поступить в вузы альтернативы ЕГЭ не предусмотрено.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Единый экзамен по русскому языку предлагается сделать добровольным, как и остальные вступительные ЕГЭ.

В качестве государственных выпускных экзаменов по русскому языку предполагается рассматривать итоговое сочинение, предоставив школам право оценивать его самостоятельно.

Базовый ЕГЭ по математике также предлагается отменить, а аттестацию по математике проводить в форме выпускной контрольной работы причем нескольких уровней сложности на основе материала программы 10−11 классов.

«Уровень заданий этого экзамена в любом случае должен быть на порядок выше требований нынешнего базового ЕГЭ, что обеспечит мотивацию для серьезного изучения математики», — отмечают авторы инициативы.

Проведение выпускных экзаменов и оценивание их результатов в школах должно проходить под контролем исполнительных органов управления образованием и представителей родительских комитетов, считают парламентарии.

По мнению депутатов, выпускные ЕГЭ своей примитивностью разрушают школьное образование и приводят к значительному падению уровня знаний школьников. «В ситуации, когда качество обучения в различных школах различается в десятки раз, и по социальным причинам основная масса выпускников должна быть аттестована, уровень «единых, объективных и независимых» экзаменов неизбежно оказывается низким. Любая попытка усложнения заданий ЕГЭ приведет к массовым провальным результатам», — отмечают парламентарии.