Мурманск, 26 мая, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Сегодня в главной базе Северного флота состоялась торжественная церемония передачи городу Североморску на вечное хранение самой большой копии Знамени Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

mil.ru Знамя Победы

«Знамя Победы, водруженное над поверженным Рейхстагом в мае 1945 года, остается одним из наиболее значимых символов нашей страны, олицетворяющим национальную гордость, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Полотнище, размером 25 метров на 42 метра и весом, превышающим 170 килограммов, на Приморской площади разворачивали 110 военнослужащих Северного флота».

Как отметил Серга, у этой копии Знамени Победы, переданной городу Североморску, уже есть своя история. 4 февраля 2016 года это полотно было впервые продемонстрировано миру в Москве на Поклонной горе в парке Победы. Затем, 22 апреля силами участников высокоширотной экспедиции совместно с российскими полярниками и военными было торжественно развернуто на Северном Полюсе Земли. Специальным бортом через арктический остров Средний это знамя было доставлено в Мурманск, а затем в Москву. Уже из столицы России командующий Северным флотом доставил военным бортом самую большую копию Знамени Победы в Североморск.

«После торжественной церемонии передачи копии Знамени Победы, в городе Североморске на мысе Алыш состоялось еще одно знаковое событие, — добавил Серга. — Участники Всероссийского культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015−2020» совместно с командованием Северного флота и руководством администрации ЗАТО город Североморск открыли закладной камень в месте, на котором вскоре возвысится флагшток, с последующим водружением на нем главных символов России — Государственного Флага Российской Федерации и копии Знамени Победы».

Отметим, по информации ИА REGNUM, аналогичные флагштоки в рамках Всероссийского культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015−2020» предполагается установить в городах-героях, городах Трудовой Доблести и Славы и столицах российских регионов.