Триполи, 26 мая, 2016, 18:04 — ИА Регнум. У берегов Ливии обнаружены тела 20 людей. Об этом передает ABC News со ссылкой на лейтенанта ВМФ, возглавляющего спасательную операцию ЕС в Средиземном море (EUNAVFOR) Рино Джентиле. Погибшие люди — пассажиры перевернувшейся 26 мая деревянной лодки, на борту которого находились мигранты.

Иван Шилов ИА REGNUM Welcome

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что итальянские моряки спасли 88 человек. Как заявил командир береговой охраны Италии Козимо Никастро, деревянное плавсредство было сначала обнаружено самолетом, участвующим в мониторинговой миссии ЕС. По его сигналу на место, находящееся в 50 км от ливийского берега, подоспели два спасательных корабля.