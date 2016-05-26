Челябинск, 26 мая, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В Челябинске суд Центрального района продлил бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову домашний арест, но разрешил посещать стоматолога, если подследственному понадобится оперативное лечение. Как сообщили 26 мая в судебной инстанции, Сандаков по прежнему обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы и органах местного самоуправления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Адвокат обвиняемого в коррупции бывшего областного чиновника пытался убедить суд, что вполне адекватной мерой пресечения для Николая Сандакова мог бы стать денежный залог, но поддержки суда не добился. Тогда защитник завил ходатайство о том, чтобы даже находясь под домашним арестом, подследственный мог возить детей в школу, закупать продукты и медикаменты в расположенных близко к дому аптеке и продуктовом магазине, а также посещать церковь. Однако и все это суд Сандакову не разрешил.

«По мнению суда, обвиняемый Николай Сандаков может воспрепятствовать производству по уголовному делу, поскольку в силу ранее занимаемой должности имеет обширные связи в государственных органах, ему известны личности и местонахождение свидетелей обвинения. С учетом указанных обстоятельств суд вынес постановление о продлении действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого до 30 июля 2016 года», — пояснили в суде Центрального района.

По информации сайта Chelyabinsk.ru, сам Николай Сандаков просил суд разрешить ему работать на дому, хотя бы по четыре часа в день. Обосновал свою просьбу экс-чиновник желанием помочь жене, которая сейчас одна содержит всю семью и, кроме того, выплачивает ежемесячный ипотечный взнос, размер которого превышает 100 тысяч рублей. Однако и в этом случае суд оказался непреклонен. Работать Сандакову не разрешили.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, вновь арестован после недельного пребывания на свободе Николай Сандаков был 31 марта текущего года. Причиной ареста стали вновь вскрывшиеся факты по уголовному делу, главным фигурантом которого является бывший областной чиновник. До этого он уже год провел в СИЗО.

По версии следствия, в период 2013—2014 годов подозреваемый получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера в сумме не менее 1,3 млн. рублей по охране его жилого дома и установке систем видеонаблюдения от директора ООО ЧОП «Питон» Игоря Калугина за способствование в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для ООО ЧОП «Питон».