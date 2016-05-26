Мурманск, 26 мая, 2016, 17:58 — ИА Регнум. В Мурманске подвели итоги предварительного голосования по выборам кандидатов от партии «Единая Россия». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, победителем признан Алексей Веллер с 59,2% голосов, второе место у Алексея Лященко — 29,85%, третье — у Татьяны Кусайко — 7,95%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая состоится заседание федерального оргкомитета, который доведет итоги предварительного голосования по Российской Федерации по 85 регионам, в которых проходило предварительное голосование.

Напомним, 30 ноября 2010 года Алексей Веллер был избран главой муниципального образования город Мурманск.

В 2004 году Веллер был избран в Совет депутатов Мурманска, где возглавлял постоянно действующую комиссию по экономической политике и хозяйственной деятельности. Занимался вопросами социально-экономического развития города Мурманска. Алексей Веллер является членом регионального политического совета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», членом президиума регионального отделения партии, членом фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Мурманска. С марта 2009 года по август 2010-го был председателем Совета депутатов города Мурманска.

Отметим, явка в Мурманской области составила 10,55%.