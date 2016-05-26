Москва, 26 мая, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Объем международных (золотовалютных) резервов РФ за неделю (с 13 по 20 мая) уменьшился на $2,6 млрд — до $388,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.

nipic.com Золотые монеты

Отмечается, что по состоянию на 13 мая международные резервы страны равнялись $390,9 млрд. Таким образом, за неделю они снизились на 0,7%.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.

Эти резервы состоят из монетарного золота, резервной позиции в МВФ, специальных прав заимствования (СДР) и средств в иностранной валюте.

За 2015 год международные резервы РФ снизились на 4,4% — до $368,4 млрд.