Вологда, 26 мая, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Поступления в бюджет от налогоплательщиков Вологодчины в январе-апреле составили 19,8 млрд. рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Доходы консолидированного бюджета области составили 14,7 миллиарда рублей, что на 23% больше, чем в минувшем году. А вот в федеральный бюджет поступило 5,1 миллиарда рублей, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Основная часть поступлений в областную казну (36%) — налог на доходы физических лиц (5,3 млрд. рублей), 29% — налог на прибыль организаций (4,3 миллиарда), 21% — имущественные налоги (3,1 млрд. руб.); 8% — налоги на совокупный доход (1,2 млрд. руб.), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной инспекции ФНС.

Ряд вопросов пополнения казны обсудили и на прошедшей в Вологде оперативной группе по платежам в бюджет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, перед департаментом лесного комплекса финансисты поставили задачу привлечь в областной бюджет 441,2 миллиона рублей платежей за пользование лесным фондом. В эту сумму входит арендная плата за использование лесов, плата по договорам купли-продажи для собственных нужд граждан и по договорам поставки древесины для муниципальных нужд и малого и среднего бизнеса.

«На 1 мая было мобилизовано в бюджет области 173,1 миллиона рублей платежей за пользование лесным фондом или почти 40% от годового плана, что на 44 миллиона рублей больше соответствующего периода прошлого года», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. начальника департамента Роман Марков.

Он отметил, что в прошлом году были возобновлены лесные аукционы для малого и среднего бизнеса. В настоящее время ушли с торгов 250 тысяч кубометров древесины. 50 рублей с каждого кубометра поступает в федеральный бюджет и порядка 150 рублей — в областной.

Острым вопросом, рассмотренным оперативной рабочей группой, стало выполнение бюджетных назначений по доходам от использования и продажи областного имущества. Установленный план на 2016 год в 102,7 миллиона рублей выполнен пока только на 15,9%. Сейчас поступления от продажи имущества и доходы от сдачи в аренду на Вологодчине являются одними из самых низких среди субъектов Северо-Запада, констатировали финансисты. На это в департаменте имущественных отношений отметили, что ведомство готовит дополнительные объекты в план приватизации областного имущества.

Напомним, что общий объем доходов регионального бюджета-2016 составит почти 50 миллиардов рублей (это больше чем в прошлом году на 6,5 миллиардов), расходы — 46 миллиардов. Бюджет 2016 года в Вологодской области принят с профицитом в 4 миллиарда рублей. Это сумму планируется направить на снижение государственного долга.