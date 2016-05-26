Москва, 26 мая, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Для урегулирования конфликтов, связанных с публикаций в СМИ недостоверных сведений, а также сведений порочащего характера, предлагается ввести обязательный досудебный порядок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Карелии.

Оноре Домье. Состязательный процесс. 1845

Речь идет о статье 152 Гражданского кодекса РФ, регулирующей гражданско-правовой механизм защиты чести, достоинства, деловой репутации гражданина и деловой репутации юридического лица при распространении порочащих сведений, не соответствующих действительности. Эта норма носит общий характер и применяется к любому распространителю информации в любой форме (журналисту, блогеру, редакции, пользователю социальных сетей).

С октября 2013 года статья действует в новой редакции, в частности, появилась норма, позволяющая при наличии в тексте фактологической ошибки потребовать от распространителя информации опубликовать ответ, опровержение либо удалить информацию из интернете. «Отсутствие обязательного досудебного порядка урегулирования данных споров влечет значительные судебные издержки», — отмечают авторы законопроекта, подчеркивая, что госпошлина в арбитражных судах при подаче искового заявления неимущественного характера составляет 6 тыс рублей, оплата услуг нотариуса за нотариальное заверение скриншота составляет от 4 тыс до 6 тыс рублей, а оплата услуг представителя истца составляет в среднем 10 тыс — 15 тыс рублей за процесс.

В тексте законопроекта предусматривается, что до предъявления иска обязательным является предъявление письменной мотивированной претензии к лицу, распространившему данные сведения. Претензия должна быть рассмотрена в течение 15 дней со дня ее получения. Отказ в удовлетворении претензии либо неполучение ответа в течение 15 дней является основанием для обращения в суд. Со дня предъявления претензии течение срока исковой давности приостанавливается до получения ответа на претензию или истечения установленного для ответа срока.

По мнению карельских законодателей, введение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, возникшего в связи с распространением недостоверных сведений, как порочащего, так и не порочащего характера, позволит «более оперативно разрешать подобного рода разногласия, избежать судебных издержек и снизить нагрузку на судебную систему».