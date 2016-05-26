Ульяновск, 26 мая, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Законодательное собрание Ульяновской области 26 мая досрочно лишила депутатских полномочий вице-спикера Алсу Балакишиеву. Как сообщили ИА REGNUM в Заксобрании, решение было принято на основании соответствующего заявления самой Балакишиевой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Всё из-за денег

Депутаты единогласно проголосовали за данное решение. В этот же день Балакишиевой было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Ранее региональное отделение «Единой России» приостановило членство Балакишиевой в партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, теперь уже бывший вице-спикер ульяновского Заксобрания, обвиняется в том, что 18 мая 2016 года она незаконно получила от представителя одной из строительных компаний 500 тыс. рублей за помощь в получении госконтрактов на ремонт объектов жилого фонда. Кроме того, в СК РФ сообщали, что подобный случай может быть не единственным в карьере Балакишиевой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление иных аналогичных фактов. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Примечательно, что никто из областного руководства пока не высказался в поддержку Балакишиевой. И в руководстве региона, и руководстве областного парламента высказали сожаление о случившемся и заявили, что у них есть более важные дела и первостепенные вопросы, на решении которых и необходимо сосредоточиться.

При этом в правительстве региона и в Заксобрании отметили, что в борьбе с коррупцией не должно делаться каких-либо персональных исключений.