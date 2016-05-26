Ереван, 26 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум.



Царь Тигран Великий в окружении вассалов. Итальянский рисунок XIX века

— В какой степени власти Армении готовы к новым геополитическим вызовам и сюрпризам?

Апрельские события 2016 года (кое-кто это называет «четырёхдневной войной») на арцахском фронте (оппоненты из Азербайджана давно используют именно этот военный термин) выявили изъяны и недостатки в работе государственного аппарата, которые не так вопиющи в мирных условиях. Даже при сильном президентском правлении, при дуалистической республике, когда в руках президента сосредоточена огромная власть, структура не срабатывает. События показали, что в форс-мажорной ситуации вседозволенность для определённой части армянского истеблишмента и имитация борьбы с коррупцией, создание монополий для особо приближённых в экономике, страну могут поставить на грань национальной катастрофы.

В той ситуации, в которой оказалась Армения, недопустим простой промышленных предприятий и других важных объектов жизнедеятельности страны. Особенно важной проблемой при блокаде становится вопрос продовольственной безопасности Армении, которая не может себе позволить жить без доктрины этой безопасности. Не должно быть такого угрожающего объема неиспользуемых пахотных земель. Я не устаю повторять, что в советское время Армения была одна из трёх бездотационных республик.

Геополитические реалии доказывают, что даже в первой четверти 21-ого века армянский народ окончательно не решил основную свою вековую проблему — создание гарантий своего физического существования собственными силами и ресурсами на территории Республики Армения (может, и звучит банально, но Израиль этот вопрос решил, создавая общество равных в социальном отношении и используя интеллектуальные ресурсы и местной, и диаспоральной интеллектуальной элиты. Думаю аналогии напрашиваются сами собой).

Системы международной и региональной безопасности, в которые кооперирована Армения, в самый нужный момент, по разным объективным и субъективным причинам дают сбой. Это означает, что любые договорённости, любые пакты, любые союзнические обязательства не стоят и той бумаги, на которой они подписаны. Вы представляете себе, что было бы, если бы был реализован проект газопровода «Турецкий поток», который был приостановлен после того, как сбив российский самолёт, турки, которые до этого играли роль «добрых друзей», показали своё истинное лицо. Не понятно, что в этом смысле должен сделать Азербайджан, чтобы в России поняли, что эта страна тоже ведёт двойную игру. К чему всё вышесказанное должно нас подвинуть?

— Что надо делать в этой ситуации?

Армения и должна, и вынуждена стать самодостаточной страной, на территории которой общественный консенсус, в котором так нуждаются власти предержащие в сложные моменты истории, должен базироваться на принципах социальной справедливости и социального равенства. От постоянной и часто неуместной эксплуатации ситуации «враждебного окружения», или «угрозы потенциальной войны» в своих корыстных целях властями, народ очень быстро устаёт, когда не видит действенных шагов для устранения компонентов вышеуказанных угроз — в первую очередь блокады. Если социально-экономические проблемы объясняются разными факторами (блокада, отсутствие большого количества полезных ископаемых и т.д.), то плохое материально — техническое обеспечение тех институтов (в первую очередь армии, смежные с ней разведки, силы правопорядка) ради которых все лишения — не могут быть поняты, по той простой причине, что человек не может жить в постоянном психологическом и моральном состоянии страха и разных фобий.

Тут вопрос даже не в системе национальной, а именно личной безопасности конкретного гражданина и его семьи. У армянского народа обострённое чувство справедливости, и с этим нельзя не считаться, когда вопрос касается обязанности и права любого гражданина участвовать в защите Родины, дома, семьи. В этом вопросе любая дискриминация недопустима. Все институты должны работать не покладая рук. В идеале, особенно большие надежды возлагаются на контролирующие и контрольные органы государства, независимость которых, в первую очередь от исполнительной власти, не должна подвергаться сомнению. Но, допустим, кто, не лукавя перед своей совестью, может заявить, что да, «при осуществлении конституционного правосудия КС Армении независим и подчиняется только Конституции»? Или, кто подтвердит, что Контрольная палата Армении (которая по новой Конституции будет переименована в Аудиторскую) действует вне рамок определённых давлений?

Армения по итогам конституционных реформ из республики с президентским правлением становится парламентской республикой, с урезанными полномочиями президента. При всех своих плюсах и минусах, президентское правление в Армении всегда сталкивалось с проблемой легитимной преемственности власти. Нам говорят, что парламентское правление решает эту проблему. При наших реалиях можно с уверенностью сказать: только частично. И тут возникает вопрос: если президент становится сугубо номинальным атрибутом государства, а не поставить ли вопрос перейти к такому типу правления, как конституционная монархия?

— Если можно, более подробно. Вы же практически выдвигаете революционную идею?

Так получилось, что я был активным участником событий, которые происходили в Армении в 1988 году. Будучи заместителем Председателя Совета Министров Армянской ССР, я на деле убедился, как и Михаил Горбачёв, и Николай Рыжков не только не использовали свою власть и рычаги общесоюзного центра, чтобы заставить Азербайджан не создавать препятствий для железнодорожного сообщения с Арменией, которая с помощью 13 республик СССР старалась свести к минимуму последствия Спитакского землетрясения, но и своим бездействием зажгли «зелёный свет» перед руководством Азербайджана, о чём я недвусмысленно заявил Рыжкову. И на самом деле, если бы не блокада, то шедшая со всех уголков страны помощь могла бы помочь быстро исправить ситуацию. Были готовы генпланы восстановления разрушенных населённых пунктов, железнодорожные войска получили приказ подготовить базы приёма для разного рода материалов и техники. Но повторюсь, руководство страны не проявило нужную твёрдость.

Уже будучи в Москве, и знакомясь с директивными документами по выборности руководителей госпредприятий, о поддержке кооперативного движения, где кооперативы были освобождены от соотношения выработки и зарплаты, а в госпредприятиях это было сохранено. Я понял, что кадровая политика центра в Закавказье, выдвижение на первые роли людей, мягко говоря, не имеющих опыта практической деятельности, была целенаправленно разрушительной. Вскоре, к своему сожалению и удивлению я понял, что и руководство уже независимой Армении к вопросу снятия блокады смотрело сквозь пальцы, не проявляя волю и настойчивость в вопросах восстановления железнодорожного сообщения Армении с остальным миром.

В этом контексте хочу заметить, что все три президента независимой Армении, мягко говоря, вызывали нарекания общества. Только рейтинг Л. Тер-Петросяна некоторое время держал высокую планку, и то на волне арцахского движения. При множественных издержках, народ готов был терпеть его эксперименты, пока это не коснулось своеобразного видения Тер-Петросяном вопроса арцахского урегулирования. Это при том, что все слои армянского народа почти 700 лет мечтали о собственном государстве. Необходимо заметить, что ни один из трёх президентов не решил (может и не задавался целью) две важнейшие проблемы, которые стоят перед армянской государственностью и предопределяют её будущие на многие годы вперёд: первое — разблокирование Армении, второе — добиться обязательства основного стратегического союзника-России, не продавать оружие Азербайджану, что по сути предусмотрено Договором о коллективной безопасности, но не выполняется (аргументацию российского руководства, что если Азербайджан оружие не будет покупать у них, то купит у других — можно считать частично обоснованной).

Блокада республики имеет не только плачевные социально-экономические последствия (миграция, деградация экономики), но и объективно ставит Армению в маргинальное положение по вопросам участия в региональных энергетических, экономических и транспортных проектах. В этом смысле, Армения, как страна, через которую проходит самый короткий путь транзита, не представляет интереса ни для Ирана, ни для России, и теряет свою несомненную значимость важного связующего звена оси Север-Юг. И это отчуждение будет усугубляться, потому что время работает против Армении. У каждого из трёх руководителей постсоветской Армении было несколько возможностей, ненавязчиво, но настоятельно Россию подвести к мысли — взятая в блокадное кольцо Азербайджаном и Турцией Армения, как основной союзник на Кавказе, не может в полной мере выполнять обязанности на южном фланге геополитического противостояния.

Не надо забывать, что это результат не системного, а конъюнктурного подхода к решению проблем, и что вопрос, разблокирования Армении мог ребром поставить ещё Л. Тер-Петросян в августе 1992 года, когда подписывал Договор о юридическом статусе дислоцированных в Армении российских войск, увязав обеспечение вооружением, амуницией и продовольствием этих войск с разблокированием железной дороги. Тоже самое можно было сделать в мае 1994 года, когда Арцах, Армения и Азербайджан, по настоятельной просьбе последнего, при полном развале и деградации азербайджанской армии, подписали «Соглашение о бессрочном прекращении огня». Остается открытым вопрос: кто, или что остановило армию Арцаха, в тот момент, когда до Баку оставалось расстояние в два-три танковых перехода. И в конце концов, молниеносное присоединение Армении в сентября 2013 года к Евразийскому экономическому союзу, интеграционному проекту, которым очень дорожит российское руководство, можно было использовать если бы даже не для моментального решения этой проблемы, то хотя бы для получения обязывающих гарантий от российской стороны.

Думаю, никто не сомневается, что Россия владеет соответствующими рычагами, инструментами и политической волей, для того, чтобы добиться тех целей, которые она ставит перед собой на постсоветском пространстве. Этого всего не было сделано, и можно предположить, что исход населения из Армении будет оставаться в повестке дня из-за блокады. Единственная надежда в том, что Россией руководит государственник-президент Владимир Путин, и при правильной постановке вопроса армянским руководством, глава России предпримет действенные шаги по разблокированию Армении. Народ продолжает терпеть лишения, но безмолвствует, и во многом это объясняется тем, что армянский индивидуализм, в первую очередь, моральное и социальное мировоззрение, а не мотивация к действию, до тех пор, пока есть некая, хоть мизерная надежда позитивных изменений. Армянская общественная и политическая мысль никогда не ставила под сомнение сакральность власти и властных институтов.

Не случайно, что при очень активном участии в общественной и политической жизни в последней четверти 19-ого века в Российской империи, в мощном анархистском движении так и не появился какой-нибудь значимый представитель армянского народа. В разных странах армяне становились выдающимися государственными деятелями, и это говорит о государственническом потенциале народа. И все разговоры о том, что в течение сотен лет отсутствия армянской государственности народ потерял ощущение собственного государства — от лукавого.

— Тогда в чём дело?

Думаю, надо задумываться именно о легитимизации армянских правящих элит, которые должны соответствовать критериям, которые необходимы для решения неотложных проблем, и по которым народ судит о людях облечённых властью. Парламентарная конституционная монархия является одним из столпов развития и благосостояния таких стран, как Великобритания, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Норвегия, Испания, Япония и далее по списку, и редко вызывает нарекания общества, исключаю некоторые маргинальные слои. Даже эпоха советского «развитого социализма», о котором многие вспоминают с ностальгией, по многим параметрам уступала тем социальным и экономическим гарантиям трудящимся, которые обеспечивают скандинавские реалии.

При этом такая страна с устоявшимися демократическими традициями, как Франция, начиная с 1792 года пережила аж пять республик, которые сменяли друг друга после очередной общенациональной или трагедии, или катастрофы. Например, отправной точкой учреждения Пятой республики в 1958 году стал алжирский кризис, когда французская армия вышла из-под гражданского контроля и начала диктовать условия, как сохранить Алжир в качестве французской колонии. А либеральное законодательство такой страны с парламентским правлением, как Италия, которая после общенационального референдума 1946 года стала парламентской республикой, за последние 70 лет пережила бесчисленное количество правительственных (парламентских) кризисов. Так что, такая постановка вопроса, стать ли Армении парламентарной конституционной монархией вполне имеет право на жизнь.

Насчёт кандидатов, которые могут получить монархические полномочия и их легитимность не будет вызывать сомнений. Взять хотя бы пример Испании: после Гражданской войны, после фашистских фаланг диктатора Франко, в 1975 году Хуан Карлос в качестве конституционного монарха возглавил Испанию, и проявил себя, как мудрый и дальновидный политик. В этом контексте, приглашение, допустим, представителя тех же Испанских Бурбонов, не выглядело бы неуместным. Тем более, что научный мир, в том числе основоположники баскской научной историографии акцентируют внимание на идентичности армян с одним из испанских народов — басками, и считают Армению прародиной этого народа.

В этом же контексте надо отметить, что парфяне Аршакиды (Аршакуни), заняв армянский трон очень быстро арменизировались, и исторические источники свидетельствуют о ярко выраженной и оригинальной армянской сущности их правления и созданных ими институтов. Армянскому народу выпало много испытаний, которые он выдерживал с честью и достоинством. Думается, что конституционная монархия может вернуть армянскому народу, всем слоям населения, независимо от социального статуса, общенациональную гармонию, чего так не хватает, начиная с 1996 года.

Армянам и Армении с Арцахом, и многомиллионной диаспоре, как воздух необходимо возрождение лучших традиций армянского дворянства: принципов чести, достоинства, этики и морали. В противном случае в культивируемой атмосфере вещизма, ханжества, всесилия хапуг и временщиков, неуважения к менее приспособленным выживать в условиях дикого капитализма представителям своей же нации, может привести к необратимым последствиям и приостановить поступательное шествие нации, которая свои первые шаги в истории цивилизации, сделала с теми, которые уже многие века стали достоянием истории.

Беседовал Саркис Саркисян

Газета «Ноев Ковчег»— ИА REGNUM