Севастополь, 26 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Правительство Севастополя своим постановлением снизило плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях. Соответствующий документ принят на заседании правительства 26 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР В детском саду

«Данное постановление будет считаться вступившим в силу с 11 апреля. Всем будет проведен перерасчет без заявлений родителей», — сказала замглавы департамента образования Ирина Нестерова.

Плата за посещение детского сада будет снижена с 166,6 до 136,6 рублей в день для детей старше трех лет и со 124,3 до 99,7 рублей в день для детей младше трех лет.

Перерасчет родительской платы за содержание детей в детских садах выполнен департаментом образования после экспертизы и рекомендаций Контрольно-счетной палаты Севастополя.

Прокуратура Севастополя также обнаружила нарушения при проведении расчетов норм питания, что привело к неправильному исчислению размера родительской платы за посещение детьми детсадов.

26 апреля депутаты законодательного собрания Севастополя продлили действие 20-процентной компенсации размера родительской платы за детсад, она будет действовать весь 2016 год.